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Наши родные – не «мрази». Кабмин призвали помочь переселенцам и жителям неподконтрольного Донбасса

19 июня 2019, 12:06

Наши родные – не «мрази». Кабмин призвали помочь переселенцам и жителям неподконтрольного Донбасса

В Киеве под зданием Кабинета министров в среду, 19 июня, правозащитники устроили акцию в виде открытой пресс-конференции о правах переселенцев и жителей неподконтрольных украинской власти территорий Донетчины и Луганщины. Как передает корреспондент «Новостей Донбасса», участники акции затронули проблемы нарушения социальных прав людей, среди которых невыплата пенсий и социальных пособий, свобода передвижения и отсутствие централизованной помощи пострадавшим от обстрелов, а также тем, кто утратил жилье. В частности, они призывали разработать административную процедуру компенсации.  

Также во время акции выступила художница Алевтина Кахидзе, мама которой умерла в январе текущего года во время пересечения линии соприкосновения на Донбассе. До этого художница долгое время рисовала и публиковала иллюстрации о жизни «фейковой» переселенки, прообразом которой была ее мама. Кахидзе выступила на фоне еще одной своей иллюстрации, которую она посвятила словам министра социальной политики Андрея Ревы, который весной текущего года неоднозначно высказался в адрес жителей неподконтрольных территорий.

«Все, кто был проукраинским, все выехали. А тот, кто хочет получать две пенсии - там и тут - пусть потерпят. Мне их не жаль никого. Абсолютно. Я Вам честно скажу. Мне жаль тех солдат и офицеров, и их семьи, которые убиты там. За этих мразей», - сказал ранее Рева в интервью ВВС.

Подробнее об инциденте: BBC показала комментарий Ревы о том, что ему не жаль пенсионеров Донецка и Луганска. Потом министр пояснил, что его не так поняли

Также по теме: «Суд признал проверки переселенцев незаконными. Что это значит сейчас?»

По словам Алевтины, ее мама никогда не хотела покидать дом, который находится на неподконтрольной территории, однако это вовсе не значит, что она не заслуживает положенных ей выплат.

О том, что их родные, оставшиеся в Донецке и Луганске – «не мрази», также напомнили другие участники акции-переселенцы.

Также по теме: О пенсиях для переселенцев и причинах их отсутствия. Отвечают в Минсоцполитики

По завершению открытой пресс-конференции правозащитники передали свои рекомендации в Кабмин.

Акцию организовали общественные организации «ZMINA. Центр прав людини», «ГРУПА ВПЛИВУ», «Восток СОС», «Право на захист», «Крим СОС» .

ТЕМЫ

Прочее
Акция Пенсии Переселенцы Права человека в зоне АТО разрушенное жилье

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