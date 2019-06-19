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Медведчук утверждает, что убийство Захарченко сорвало обмен Сенцова

19 июня 2019, 12:33

Медведчук утверждает, что убийство Захарченко сорвало обмен Сенцова

Обмен украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова был сорван в связи с убийством главы группировки «ДНР» Александра Захарченко, утверждает политик Виктор Медведчук. Об этом он заявил в интервью русской службе ВВС.

«У нас была почти достигнута договоренность по поводу обмена, в котором фигурировал, в том числе и Сенцов, однако он сорвался в связи с определенными событиями в Донецке», — сказал Медведчук.

На уточняющий вопрос о том, имеет ли он ввиду убийство главы «ДНР» Александра Захарченко, Медведчук ответил утвердительно: «Да. Фактически мы почти договорились».

Виктор Медведчук возглавляет политсовет пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Он открыто выступает за предоставление отдельным районам Донбасса автономии и закрепление этого статуса в Конституции Украины.

Медведчук также приходится кумом президенту РФ Владимиру Путину.

Александр Захарченко погиб в результате взрыва в кафе «Сепар» в Донецке 31 августа 2018 года.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Олега Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества. Сенцов вину не признал, все обвинения отрицает.

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