«ДНР» ограничила число автомобилей на въезд на блокпосты. Люди ночуют в очередях

Группировка «ДНР» с 1 июня изменила правила проезда на своих блокпостах. «Распоряжение» ограничивает число автомобилей, которым разрешено заезжать на блокпост, до шести за 30 минут в каждом направлении. Об этом сообщается в отчете ОБСЕ.



«Член вооруженных формирований на блокпосте [Еленовка] сообщил СММ, что уже две недели действует новое «распоряжение» касательно ограничения въезда транспортных средств», - говорится в отчете.



Пять человек на этом блокпосте 16 июня рассказали наблюдателям, что стоят в очереди на вход в подконтрольные правительству районы с 04:30.



«Наблюдатели видели около 50 автомобилей в очереди на въезд в неподконтрольные правительству районы, а также примерно 200 автомобилей в очереди на въезд в противоположном направлении. Во время своего присутствия команда Миссии видела, что одновременно происходит контроль 12 транспортных средств, по шесть с каждой стороны», - говорится в отчете.



В этот же день утром на блокпосте вооруженных формирований возле н. п. Кременец наблюдатели видели около 300 автомобилей в очереди на выезд в подконтрольные правительству районы, а также примерно 70 автомобилей в противоположном направлении.



Люди, которые ожидали своей очереди рассказали наблюдателям, что им пришлось переночевать на блокпосте вооруженных формирований в ожидании своей очереди на проезд в подконтрольные правительству районы, другие же сообщили, что стоят в очереди с 03:30 утра.