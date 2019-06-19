Медведчук: Я говорю Путину, что Крым — это Украина

Украинский политик Виктор Медведчук заявляет, что во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным указывает на незаконность аннексии Крыма. Об этом он заявил в интервью русской службе ВВС.



«Я считаю, что и Крым — это территория Украины. Чего вы оживились? А что, я когда-то другое говорил?», — заявил Медведчук.



На вопрос журналиста о том, говорит ли он Путину о том, что Крым — это Украина, Медведчук ответил: «Ну конечно, а как же!»



«Вы думаете, что я дал интервью, а он не знает, о чем я говорю? Понятно, что он не отслеживает мои интервью, но он же знает мою позицию», — добавил он.

Виктор Медведчук возглавляет политсовет пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Он открыто выступает за предоставление отдельным районам Донбасса автономии и закрепление этого статуса в Конституции Украины.



Медведчук также приходится кумом президенту РФ Владимиру Путину.