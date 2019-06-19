Родственники жертв МН17 назвали имена подозреваемых. Среди них — гражданин Украины

Обвинения в причастности к крушению малайзийского «Боинга» рейса МН17 предъявят сегодня троим гражданам России и одному гражданину Украины. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на нидерландские СМИ.



Подозреваемые — россияне Игорь Стрелков (Гиркин), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Их имена озвучили родственникам погибших на закрытой встрече перед пресс-конференцией, на которой об этом объявят официально.



Отмечается, что судебный процесс начнется в марте 2020 года в Нидерландах.

Сегодня Международная совместная следственная группа (JIT) обнародует имена подозреваемых в причастности к крушению малайзийского Boeing МН17 в небе над Донбассом.



Ожидается, что JIT объявит, кто несет ответственность за пуск ракеты по пассажирскому самолету.



«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам – Куала-Лумпур», был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.



В мае власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.



Этому предшествовал отчет Международной следственной группы. Следователи пришли к выводу, что комплекс «Бук», из которого сбили малайзийский «Боинг» в Донецкой области, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском городе Курск.



Минобороны России утверждает, что «Бук» принадлежал Украине. В Киеве российские заявления назвали неправдивыми.