Полиция рассматривает версию убийства Тымчука

Правоохранители не исключают версию убийства нардепа фракции «Народный фронт» Дмитрия Тымчука. Об этом журналистам в среду сказал начальник Национальной полиции Сергей Князев, передает «Украинская правда».



«Сколько было выстрелов, не могу ответить - эксперты осматривают. Предварительно огнестрельное ранение головы. Есть ряд рабочих версий, среди которых возможно несчастный случай, неосторожное обращение с огнестрельным оружием. А также версии криминального характера, в том числе будут рассматриваться», - сказал он.



Князев также отметил, что в квартире на момент происшествия Тымчук был не один.



«Сейчас собираются свидетельство гражданки, которая присутствовала в это время в квартире, а также соседей», - добавил он.



Пресс-секретарь полиции Ярослав Тракало подтвердил, что уголовное производство открыто по статье 115 Уголовного кодекса «Умышленное убийство».