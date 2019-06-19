Луценко рассказал, где находится один подозреваемых в крушении МН17

Один из подозреваемых в пособничестве в совершении теракта, следствием которого стало крушение MH17 на Донбассе в 2014 году, гражданин Украины Леонид Харченко находится на временно неподконтрольной территории. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в Утрехте (Нидерланды), передает «Интерфакс-Украина».



По его словам, Харченко находится в розыске, и если будет задержан, то его арестуют по решению украинского суда «и посредством видеосвязи он будет давать показания голландскому суду».



Луценко пояснил, что согласно двустороннему соглашению между Украиной и Голландией, именно в этом уголовном деле приговор суда Нидерландов будет обязателен на территории Украины.



«В случае, если мы сможем задержать этого человека, и если голландский суд осудит его, то приговор суда будет выполняться на территории Украины», - отметил генпрокурор.