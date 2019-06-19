В Луганской области подорвали инкассаторское авто ПриватБанка

Сегодня утром, 19 июня, в районе поселка Врубовка Попаснянского района Луганской области подорвали инкассаторский автомобиль ПриватБанка. Об этом сообщает служба безопасности финучреждения.
По данным службы, подрыв автомобиля был осуществлен самодельным управляемым взрывным устройством.
«Работники банка и денежные средства были своевременно заблокированы в безопасном бронированном отсеке авто. На место происшествия был направлен резервный инкассаторский автомобиль», - сообщили в учреждении.
В банке отметили, что осколками от взрыва повреждена часть инкассаторского автомобиля, но экипаж не пострадал.
ПриватБанк обещает вознаграждение 50 тысяч гривен за любую информацию о личностях подрывников.
На месте происшествия работает полиция.