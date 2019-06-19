Зеленский назначил четырех уполномоченных в профильных подгруппах ТКГ

Президент Владимир Зеленский назначил четырех представителей Украины в профильных подгруппах Трехсторонней контактной группы. Об этом говорится в указах Зеленского, опубликованных на сайте Администрации президента.



Так, Богдан Бондарь будет представлять Украину в рабочей подгруппе по вопросам безопасности, Игорь Веремий — в подгруппе по социально-экономическим вопросам, Валерия Лутковская — в подгруппе по гуманитарным вопросам и Александр Моцик — в подгруппе по политическим вопросам.



Финансирование расходов, связанных с обеспечением представительства Украины в ТКГ, поручено обеспечивать Кабинету министров.



Сегодня в Минске состоится встреча ТКГ. Это вторая встреча переговорщиков по Донбассу после избрания Владимира Зеленского президентов Украины.