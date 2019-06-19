Зеленский планирует провести инвестиционный форум для Донбасса в сентябре

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в сентябре этого года планируется проведение инвестиционного форума для восстановления Донбасса.



Как сообщает пресс-служба главы государства, Зеленский в ходе встречи с членами наблюдательного совета «Ялтинской европейской стратегии» (YES) ознакомил их с ключевыми приоритетами своей деятельности, среди которых — установление мира в Украине, защита ее суверенитета и восстановления территориальной целостности, проведение системных реформ, усиление обороноспособности государства, обеспечение условий успешного развития страны.



«Он также акцентировал внимание на необходимости восстановления инфраструктуры Донбасса. Глава государства отметил, что в сентябре планируется проведение инвестиционного форума для восстановления региона», — отмечается в сообщении.



Также на встрече обсуждался вопрос проведения в сентябре 2019 года очередной, 16-й, ежегодной встречи «Ялтинской европейской стратегии» (YES).



«К сожалению, пока эта встреча опять не состоится в Ливадийском дворце, но мы вместе с вами надеемся на наше как можно скорейшее возвращение в украинскую Ялту», — заявил Зеленский.