Зеленский подтвердил факт встречи с Ахметовым

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами рассказал о встрече с олигархом Ринатом Ахметовым. Видео заявления было опубликовано «Украинской правдой».



«С Ахметовым встречался. Уже была встреча», — отметил Зеленский. Он пообещал раскрыть детали разговора во время завтрашней встречи с бизнесом.



При этом президент заверил, что разговор с Ахметовым не носил политического характера. «То, что мы отменяем "Роттердам+" — это будет и будет демонополизация. И господин Ахметов это слышал», — подчеркнул Зеленский.



При этом, по его словам, большому бизнесу сейчас необходимо вкладывать деньги в Украину. «Наши большие бизнесмены стали богатыми именно в Украине. Поэтому сейчас такое время, как мне кажется, что все эти деньги нужно возвращать и вкладывать в Украину», — резюмировал глава государства.

Как сообщалось, Зеленский анонсировал проведение в сентябре инвестиционного форума по восстановлению Донбасса.