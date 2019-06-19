Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Один украинский военный погиб, еще один ранен на Донбассе с начала суток

19 июня 2019, 19:45

Один украинский военный погиб, еще один ранен на Донбассе с начала суток

Один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения в результате обстрелов на Донбассе с начала суток. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

«Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются», — говорится в сообщении.

Всего боевиков обвинили в четырех случаях нарушения режима прекращения огня из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

ТЕМЫ

Прочее
ситуация на фронте
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
18:22
В Донецке рассказали о повреждении домов, больницы и бассейна обстрелами
17:00
Место прописки оставляют пустым. СМИ посмотрели, как выдают паспорта РФ жителям Донбасса
16:08
В «ДНР» заявили, что не будут убирать блокпост у Седово
12:41
«ДНР» ограничила число автомобилей на въезд на блокпосты. Люди ночуют в очередях
10:21
ОБСЕ зафиксировала повреждения школы, домов и линии электропередачи
21:33
Прогнозы на жд-сообщение с «Л-ДНР» и шанс для Минских соглашений. Главное за день
15:45
Кабмин спрогнозировал выгоды от возобновления жд-сообщения с неподконтрольным Донбассом
14:43
В «ДНР» и «ЛНР» ответили на заявление Зеленского о невозможности прямого диалога
11:27
В ОБСЕ сообщили о повреждении жилого дома в Донецке и в Золотом-5
22:11
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
19:32
Зеленский: Украина не готова к диалогу с сепаратистами
22:00
Срыв перемирия под Станицей и первые паспорта РФ на Донбассе. Главные новости недели
17:31
Мирный план для Донбасса и манипуляции в СМИ на эту тему. Донбасс сегодня ►
14:00
ОБСЕ увидела выгрузку на складе «ЛНР» возле границы с РФ
12:14
Жилые кварталы трех населенных пунктов под контролем «Л-ДНР» пострадали от обстрелов
все новости
20:50
Зеленский прокомментировал выводы следствия о крушении «Боинга» MH17
20:39
«Хмурый» отрицает причастность к катастрофе MH17
20:10
«Квартал 95» объявил о поиске актера, который будет пародировать Зеленского
19:45
Один украинский военный погиб, еще один ранен на Донбассе с начала суток
19:31
МИД РФ назвал «голословными» обвинения россиян в крушении МН17
19:22
Зеленский подтвердил факт встречи с Ахметовым
18:41
В Минске не договорились о «хлебном перемирии» на Донбассе
18:22
В Донецке рассказали о повреждении домов, больницы и бассейна обстрелами
18:01
Кучма назвал условие снятия торговой блокады на Донбассе
17:52
Сурков представит РФ в «нормандском формате» и думает над возобновлением диалога с Волкером
17:33
Возле Станицы Луганской — новые траншеи и зенитная установка. Перемирие в этом районе так и не началось
17:11
Зеленский планирует провести инвестиционный форум для Донбасса в сентябре
17:00
Место прописки оставляют пустым. СМИ посмотрели, как выдают паспорта РФ жителям Донбасса
16:47
Зеленский назначил четырех уполномоченных в профильных подгруппах ТКГ
16:28
В Луганской области подорвали инкассаторское авто ПриватБанка
все новости
ВИДЕО
Мирный план для Донбасса и манипуляции в СМИ на эту тему. Донбасс сегодня ►
16 июня, 17:31
Молодежная сборная Украины cтала чемпионом мира по футболу
15 июня, 21:00
Зеленский покупался в мариупольском фонтане ►
15 июня, 20:10
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция