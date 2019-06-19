Донецкий «Олимпик» оставили в Украинской премьер-лиге

Украинская ассоциация футбола выдала донецкому «Олимпику» аттестат на сезон премьер-лиги 2019/20. Об этом сообщил президент «Олимпика» Владислав Гельзин.



«Вот наконец и закончилась длинная эпопея с выдачей аттестата нашей команде. На зло недоброжелателям и на радость всем, для кого "Олимпик" — не просто пустое слово, мы остаемся в УПЛ», — отметил он.



По словам Гельзина, за последний месяц «Олимпику» пришлось пережить «самый сложный период в его истории» и столкнуться с «несправедливостью и травлей».



От лица клуба он поблагодарил «каждого, кто не оставался в стороне».



«Большое спасибо всем 11 клубам УПЛ, которые поддержали нас на всеобщем собрании, и тем самым продемонстрировали верховенство спортивной составляющей в футболе над кабинетной мишурой», — добавил Гельзин.

30 мая Украинская ассоциация футбола (УАФ) отказала в выдаче «Олимпику» аттестата на участие в премьер-лиге в сезоне 2019/20. Это произошло из-за того, что молодежные команды «Олимпика» были дисквалифицированы в связи с участием в договорных матчах.



После неаттестации «Олимпик» подал аппеляцию, которую УАФ отклонила. У клуба оставалсь возможность оспорить решение УАФ в Спортивном арбитражном суде в швейцарской Лозанне.



«Олимпик» по спортивным показателям сумел сохранить прописку в Украинской премьер-лиге. В турнирной таблице клуб занял 9 место в сезоне 2018/19.