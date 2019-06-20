Госсекретарь США обратился к России из-за выводов следствия по делу MH17

США приветствуют объявление международной следственной группой выводов по катастрофе MH17 и призывают Россию наказать виновных. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.



«Все обвиняемые сегодня были членами возглавляемых Россией сил на востоке Украины», — отметил он.



Помпео призвал Россию исполнять резолюцию Совета Безопасности ООН 2166, требовавшую провести всестороннее расследование. Эту резолюцию, принятую в 2014 году, поддерживала и Россия.



Он также призвал Москву обеспечить, чтобы все обвиняемые лица, находящиеся в настоящее время в России, предстали перед правосудием.

19 июня Международная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых в катастрофе МН17. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Все они объявлены в международный розыск.