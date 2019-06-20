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Глава ДонОГА раскритиковал местных чиновников из-за долгов за воду

20 июня 2019, 12:15

Глава ДонОГА раскритиковал местных чиновников из-за долгов за воду

Глава Донецкой областной государственной администрации Александр Куць считает, что в обесточивании объектов коммунального предприятия «Вода Донбасса» есть вина чиновников местного самоуправления. Об этом сообщает корреспондент «Новтсей Донбасса».

Во время коллегии ДонОГА Куць заявил,что его администрацию «прижимают за горло платить за воду». При этом он подчеркнул, что с областного бюджета он не может погашать долги всех городов.

«Вам это (о погашении долгов — прим.) нужно говорить людям, а вы не говорите потому что вас не выберут потом», — сказал Куць присутствующим мэрам.

В качестве примера он назвал Торецк, где было предусмотрено несколько миллионов гривен на реконструкцию парка, но не на оплату водоснабжения.

В конце мая ряд объектов «Воды Донбасса» были обесточены из-за долгов за электроэнергию. Из-за этого без водоснабжения остаются 140 тысяч жителей области.

Долги «Воды Донбасса» с 2014 года уже составляют около 3 миллиардов гривен. Половина этой суммы — задолженность на временно неподконтрольной украинским властям территории области.

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