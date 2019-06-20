На саммите Украина — ЕС обсудят конфликт на Донбассе

На саммите Украина — ЕС 8 июля в Киеве стороны обсудят войну на Донбассе, имплементацию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, а также макрофинансовую помощь Европейского Союза, сообщил глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



«Есть много тем, по которым нам надо пообщаться. Главные будут касаться конфликта на Донбассе, а именно выполнения положений Минских соглашений, что можно сделать для достижения политического решения этого вопроса. Очевидно, что мы также будем говорить о выполнении Соглашения об ассоциации, а также о реформах», — сказал Мингарелли.



По словам Мингарелли, в ЕС надеются, что новое руководство Украины сможет найти способ восстановить работу Минской площадки.