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Путин пообещал еще упростить получение российского гражданства украинцами. Но нужно ехать в РФ

20 июня 2019, 16:12

Путин пообещал еще упростить получение российского гражданства украинцами. Но нужно ехать в РФ

Президент России Владимир Путин пообещал сделать процесс получение российского гражданства для всех украинцев в РФ максимально доступным.

Во время прямой линии Путин пообещал проверить, какие изменения нужно внести в нормативную базу для того, чтобы для граждан Украины, находящихся на территории России, этот процесс был «максимально либеральным».

По его словам, власти РФ получают много таких запросов от граждан Украины, которые находятся в третьих странах и в Украине. «Чтобы получить гражданство России, нужно все-таки приехать в РФ. Я слабо себе представляю, что в сегодняшних условиях в Украине можно было просто обратиться в наше консульское учреждение и решить вопрос», — добавил Путин.

 

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