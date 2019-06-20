Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады

Конституционный суд Укрианы признал соответствующим Конституции указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады. Об этом сообщают «Интерфакс-Украина» и «theБабель» со ссылкой на источники в суде.



Это решение было принято сегодня на закрытом заседании КС, его длолжны обнародовать в ближайшее время. Судьей-докладчиком по данному делу выступал Виктор Кривенко.



Информацию о признании указа Зеленского законным подтвердил в своем Telegram-канале и депутат Верховной Рады Мустафа Найем. По его данным, за такое решение проголосовали 11 судей, против — 5.

20 мая президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурационной речи заявил о роспуске Верховной Рады. 21 мая он подписал указ о прекращении полномочий парламента и его роспуске после консультаций с главами фракций. Досрочные выборы были назначены на 21 июля.



11 июня Конституционный суд начал рассматривать дело о законности указа президента Зеленского о роспуске парламента. Сам Зеленский выразил уверенность, что КС признает его решение о роспуске Верховной Рады законным.