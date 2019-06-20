В Киеве показали фильм-дискуссию о будущем Донбасса

В Киеве 19 июня состоялась премьера документального фильма «Донбасс. Восстановление». Двухсерийный фильм состоит из ряда экспертных мнений о том, как восстанавливать экономику Донбасса, пострадавшую в результате конфликта. Также в фильме представлены мнения о том, как вернуть неподконтрольные украинскому правительству территории и реинтегрировать их. Ленту презентовала общественная организация «RE:старт».

«Целевая аудитория фильма – абсолютно все граждане Украины. Нет того, кого бы не затронули события, которые происходят на Донбассе. Идея снять фильм возникла после того, как на одном из мероприятий мы услышали, что в экспертной среде есть очень разные мнения, а стоит ли вообще тратить деньги на восстановление Донбасса и насколько это будет сильный удар для самой Украины. Сегодня нет понимания, что делать с регионом после возвращения. Мы считаем, что этими вопросами нужно заниматься сейчас», - рассказала соосновательница «RE:старта» Оксана Чепишко. По ее мнению, фильм «Донбасс. Восстановление» должен создать площадку для дискуссии и саму дискуссию о об экономической и социальной реинтеграции Донбасса.



Фильм находится в открытом доступе.

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