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В Киеве показали фильм-дискуссию о будущем Донбасса

20 июня 2019, 18:19

В Киеве показали фильм-дискуссию о будущем Донбасса

В Киеве 19 июня состоялась премьера документального фильма «Донбасс. Восстановление». Двухсерийный фильм состоит из ряда экспертных мнений о том, как восстанавливать экономику Донбасса, пострадавшую в результате конфликта. Также в фильме представлены мнения о том, как вернуть неподконтрольные украинскому правительству территории и реинтегрировать их. Ленту презентовала общественная организация «RE:старт».

«Целевая аудитория фильма – абсолютно все граждане Украины. Нет того, кого бы не затронули события, которые происходят на Донбассе. Идея снять фильм возникла после того, как на одном из мероприятий мы услышали, что в экспертной среде есть очень разные мнения, а стоит ли вообще тратить деньги на восстановление Донбасса и насколько это будет сильный удар для самой Украины. Сегодня нет понимания, что делать с регионом после возвращения. Мы считаем, что этими вопросами нужно заниматься сейчас», - рассказала соосновательница «RE:старта» Оксана Чепишко. По ее мнению, фильм «Донбасс. Восстановление» должен создать площадку для дискуссии и саму дискуссию о об экономической и социальной реинтеграции Донбасса.

Фильм находится в открытом доступе.

Стратегией реинтеграции Донбасса занимается министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Подробнее в материале: Реинтеграция Донбасса: Дело особой важности без особого желания

В мае советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Иван Варченко заявил, что подразделения МВД готовятся к возвращению отдельных районов Донбасса под украинский контроль.

Военный советник новоизбранного президента Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что возвращение Донбасса под контроль Украины может занять пять лет.

Осенью прошлого года заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука констатировал, что пока единой окончательной стратеги реинтеграции Донбасса нет.

ТЕМЫ

Прочее
Донбасс реинтеграция

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