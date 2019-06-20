КС объяснил законность указа Зеленского о роспуске Рады

Конституционный суд (КС) Украины признал конституционным указ президента Украины Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля. Об этом сообщает пресс-служба суда.



«Этим решением Конституционный суд Украины признал соответствующим Конституции Украины (конституционным) указ президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов», - говорится в сообщении.



Суд постановил, что этот состав Рады не восстановил в регламенте «правовое регулирование вопроса прекращения деятельности коалиции депутатских фракций», с которым связывается начало течения месячного срока формирования новой коалиции и право президента на роспуск Рады, если коалиция не была создана



Таким образом, как указывает КС, между президентом и Советом возник «конституционный конфликт» о досрочном прекращении полномочий парламента, которые «не имеет правового решения», потому что Конституция не определяет порядка прекращения деятельности коалиции.



«Вместе с тем, носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ; народ осуществляет власть непосредственно и через органы государственной власти и органы местного самоуправления (часть вторая статьи 5 Конституции Украины). Это принципиальное положение конкретизируется предписанием статьи 69 Конституции Украины о том, что народное волеизъявление осуществляется через выборы. Конституционный Суд Украины констатировал, что решение конституционного конфликта народом путем проведения внеочередных выборов в Верховную Раду Украины отвечает требованиям части второй статьи 5 Конституции Украины», - объяснил свое решение суд.



Решение Конституционного суда является окончательным и не подлежит обжалованию.