Двое военных пострадали из-за обстрелов боевиков

С начала суток один военнослужащий получил ранения, еще один — боевую травму в результате обстрелов на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



С полуночи и по состоянию на 18.00 боевики 7 раз открывали огонь, используя минометы калибром 120 и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.



Под обстрелами оказались позиции ООС вблизи Павлополя, Марьинки, Луганского, Травневого, Майорского, Новолуганского и Новозвановки.



«На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются», — говорится в сводке штаба.



Напомним, что на встрече 19 июня Трехсторонняя контактная группа не договорилась об объявлении «хлебного перемирия».







