Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Ректор университета Шевченко отменил назначение Портнова на должность преподавателя

20 июня 2019, 23:12

Ректор университета Шевченко отменил назначение Портнова на должность преподавателя

Ректор Киевского национального университета имени Шевченко Леонид Губерский подписал приказ об отмене назначения экс-заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова на должность преподавателя университета, передает «Громадське».

Ректор подписал соответствующий приказ после студенческой акции в университете.

Текст приказа зачитал представитель профсоюза студентов вуза, в нем говорится, что назначение Портнова на должность преподавателя юридического факультета от 1 марта 2019 года отменено.

Ранее Андрей Портнов с сентября будет снова работать на кафедре конституционного права юридического факультета. Вечером 20 июня сотни студентов вышли на протест под главным корпусом университета Шевченко в Киеве, требуя отменить назначение Портнова.

Андрей Портнов, который занимал должность советника экс-президента Виктора Януковича в 2011-2014 годах 19 мая вернулся в Украину после пятилетнего отсутствия. В 2014 году Портнов выехал из Украины, некоторое время жил в России, а затем переехал в Вену.

В марте 2018-го СБУ возбудила дело о госизмене в отношении экс-заместителя главы АП времен Януковича Портнова. Поэтому Портнов подал иск в суд на Службу безопасности Украины.

6 марта 2014-го года ЕС ввел санкции против 18 граждан Украины, подозреваемых в присвоении государственных средств и причастности к нарушениям прав человека. Среди них был и бывший глава администрации президента Януковича Андрей Портнов.

Позже в марте 2015-го Европейский союз продлил санкции, но Портнова из списка исключил.

ТЕМЫ

Люди
Андрей Портнов
Места
КНУ им. Т.Шевченко
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:58
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
10:40
«Министром образования ДНР» стал работавший в Приднестровье
09:40
ОБСЕ зафиксировала свежие повреждения домов после обстрела в Донецке
00:38
Основатель батальона «Восток» Ходаковский вернулся в Донецк
22:15
Имена первых подозреваемых в деле МН17, встреча ТКГ и насилие в плену. Главное за день
18:22
В Донецке рассказали о повреждении домов, больницы и бассейна обстрелами
17:00
Место прописки оставляют пустым. СМИ посмотрели, как выдают паспорта РФ жителям Донбасса
16:08
В «ДНР» заявили, что не будут убирать блокпост у Седово
12:41
«ДНР» ограничила число автомобилей на въезд на блокпосты. Люди ночуют в очередях
10:21
ОБСЕ зафиксировала повреждения школы, домов и линии электропередачи
21:33
Прогнозы на жд-сообщение с «Л-ДНР» и шанс для Минских соглашений. Главное за день
15:45
Кабмин спрогнозировал выгоды от возобновления жд-сообщения с неподконтрольным Донбассом
14:43
В «ДНР» и «ЛНР» ответили на заявление Зеленского о невозможности прямого диалога
11:27
В ОБСЕ сообщили о повреждении жилого дома в Донецке и в Золотом-5
22:11
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
все новости
23:30
Зеленский определился с новым губернатором Донецкой области
23:12
Ректор университета Шевченко отменил назначение Портнова на должность преподавателя
22:34
ГБР вызвало на допросы Тигипко и владельца канала «Прямой» по иску Портнова
22:07
Евросоюз продлил санкций против РФ из-за невыполнения Минских соглашений
21:58
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
20:35
Евросоюз: Военные грузовики у границы с РФ на Донбассе вызывают беспокойство
20:11
Двое военных пострадали из-за обстрелов боевиков
19:15
КС объяснил законность указа Зеленского о роспуске Рады
18:35
Путин не исключил возможность обмена кого-то из «узников Кремля» на Вышинского
18:24
Путин считает, что результаты следствия по МН17 «ни о чем не говорят»
18:19
В Киеве показали фильм-дискуссию о будущем Донбасса
17:19
Зеленский отменил 159 указов своих предшественников
16:20
Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады
16:12
Путин пообещал еще упростить получение российского гражданства украинцами. Но нужно ехать в РФ
16:09
ЕС продлил санкции против РФ за аннексию Крыма
все новости
ВИДЕО
Мирный план для Донбасса и манипуляции в СМИ на эту тему. Донбасс сегодня ►
16 июня, 17:31
Молодежная сборная Украины cтала чемпионом мира по футболу
15 июня, 21:00
Зеленский покупался в мариупольском фонтане ►
15 июня, 20:10
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция