ОБСЕ: В Донецке обстрелом повреждены здания на территории детской больницы

В Донецке в результате обстрела повреждено здания котельной и прачечной на территории детской городской клинической больницы № 4 в Петровском районе города. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.



«Наблюдатели видели 9 разбитых окон и несколько пробоин в стене с северо-северо-восточной стороны одноэтажного здания прачечной, а также обломки на земле и пробоину в стиральной машине внутри здания», - говорится в отчете.



Кроме этого, приблизительно в 15 м от здания прачечной команда СММ видела разрушенную кровлю одноэтажного здания котельной, которая обеспечивает больницу горячей водой, а также семь разбитых окна, раздробленные кирпичи и обломки на земле.



По оценке СММ, повреждения обоих зданий возникли недавно в результате попадания осколков от упомянутого выше взрыва.



По словам сотрудников больницы, охранник и сотрудник котельной слышали взрыв 19 июня в 04:30.