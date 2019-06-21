Представительство Украины при ОБСЕ требует снять ограничения на проезд через КПВВ

Представитель Украины в ОБСЕ Игорь Прокопчук потребовал от России отменить ограничение на въезд автомобилей на контрольные пункты въезда и выезда на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщается на странице украинской миссии в ОБСЕ в Twitter.



«Требуем от российской стороны снять все ограничения, наложенные на пересечение КПВВ на линии контакта на Донбассе, включая по количеству автомобилей», - говорится в сообщении.



Ранее ОБСЕ зарегистрировала наличие ограничений на въезд и выезд через блокпосты боевиков на линии соприкосновения на Донбассе. В частности, пропускают только по 6 автомобилей каждые 30 минут в каждом направлении.