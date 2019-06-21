Суд приговорил к 9 годам тюрьмы обвиняемого в корректировке обстрела окраины Мариуполя

Приморский суд Мариуполя приговорил обвиняемого в корректировке обстрела микрорайона «Восточный» Валерия Кирсанова к девяти годам лишения свободы. Об этом сообщается в судебном реестре.



Также в приговоре сообщается, что осужденный по собственной инициативе передавал боевикам группировки «ДНР» данные о местах дислокации, численности и маршрутов передвижения, подразделений и военной техники Вооруженных Сил Украины и других военных формирований Украины, в Мариуполе, селах Виноградное, Орловка Волновахского района Донецкой области, пос. Заря Володарского района Донецкой области, пос. Мирное Тельмановского района Донецкой области.



Кроме этого, Кирсанов передавал информацию боевикам о результатах обстрелов членами группировки «ДНР» поселков Заря, Гнутово, Виноградное, а также мкр Восточный.



Во время обыска, говорится в приговоре, по месту жительства было обнаружено и изъято огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.



Кирсанов заявлял, что он полностью не признает свою вину по предъявленному ему обвинению, а также отрицал доказанность прокурором факта принадлежности «ДНР» к террористическим организациям и принадлежности своих контактов к любым незаконным формированиям.



Также он утверждал, что изъятый у него револьвер системы «Наган» образца 1895 является антиквариатом., а изъятая граната – учебной.



«Эта позиция полностью опровергается выводами эксперта № 101 от 24 февраля 2015 в отношении револьвера к огнестрельному оружию и заключением эксперта № 103 от 24 февраля 2015 по отношению изъятой гранаты и запала УЗРГМ к боевой, ручной осколочной гранаты РГД-5 дистанционного действия», - говорится в решении суда.



Суд признал Валерия Кирсанова виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами) и назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в уголовно-исполнительном учреждении закрытого типа без конфискации имущества.



А также постановил взыскать с осужденного в пользу государства расходы на проведение экспертиз в размере 12 тысяч 721 гривна.



Срок наказания исчисляется с 18 июня 2019 года.

В 2016 году Кирсанова приговорили к 9 годам лишения свободы, однако он подал апелляцию и дело рассматривалось повторно.



В результате обстрела Восточного погиб 31 человек, 117 были ранены.