В Рубежном растет число пострадавших после купания в озере. Полиция открыла два производства

В Луганской области количество пострадавших после купания в озере Песочное в Рубежном выросло до 40, из которых 33 - дети. Об этом сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай.



По ее информации, все больные в удовлетворительном состоянии, их жизни и здоровью ничего не угрожает.



Полиция открыла два уголовных производства по ст. 325 УК Украины «Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений» и ст. 242 УК Украины «Нарушение правил охраны вод».



Татьяна Погукай добавила, что анализ проб воды должен быть готов сегодня 21 июня.