Срна прокомментировал возвращение в «Шахтер»: Долго откладывал это решение

Экс-капитан футбольного клуба «Шахтер» Дарио Срна объявил о завершении футбольной карьеры, передает «Трибуна». 37-летний Срна вошел в тренерский штаб Луиша Каштру в «Шахтере». Издание отмечает, что пока нет окончательной ясности, на какой позиции будет в дальнейшем работать экс-капитан «Шахтера».

Срна сообщил, что клуб «Кальяри» предложил ему новый контракт еще в конце прошлого года.

«Но я почувствовал в себе силу вернуться в "Шахтер". Долго откладывал это решение, пока не позвонил директор. Еще подумал – лучше буду работать в "Шахтере", чем играть в "Кальяри". Функции? Только 2 дня здесь. Главная цель – добиться побед в Суперкубке и на старте УПЛ», – сказал Срна.

Футболист выступал за «горняков» с 2003 по 2018 год, провел 536 матчей и забил 49 голов.

С «горняками» он выиграл Кубок УЕФА, стал 10-кратным чемпионом Украины, 7 раз становился обладателем Кубка Украины и 8 раз – Суперкубка.

Последний матч за «Шахтер» Срна провел 13 сентября 2017 года против итальянского «Наполи» в рамках Лиги чемпионов. Позже он был дисквалифицирован из-за приема допинга на 18 месяцев.