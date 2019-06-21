Глава ДонОГА считает, что сегодня контрабанда – редкое явление на Донетчине

Глава Донецкой областной государственной администрации Александр Куць говорит, что на подконтрольной украинской власти территории региона правоохранители сегодня почти не фиксируют случаи контрабанды. Он отметил, что руководители всех компетентных органов пока «на местах».

«У нас нет контрабанды, если вы знаете, у нас есть незаконное пересечение линии разграничения гражданами или товарами. Это другие вещи… Конкретных фактов нет. Явление на сегодня не присущее, хотя в СМИ постоянно появляется информация о "крышевании" сигарет, алкоголя и другое», - сказал он.

Куць в качестве примера вспомнил недавний случай разоблачения производства контрафактных сгарет, однако тот произошел в Бердянске (Запорожская область).