Тренер «Шахтера» Каштру: С болью и грустью смотрю на «Донбасс Арену»

Новый главный тренер футбольного клуба «Шахтер» Луиш Каштру рассказал, что знает об Украине, а также поделился планами относительно команды.

«Рассматриваю молодых ребят. Смотрю на качества, а не на возраст. Я воспитал многих игроков, которые стали мировыми звездами. Но они не могут развиваться самостоятельно. Им нужна команда. Надеюсь, что союз между опытными и молодыми игроками принесет нам успех. Прекрасно знаем — игроки «Шахтера» известны в Европе. В том числе благодаря перформанса в ЛЧ. Надеюсь, клуб так же агрессивно будет вести себя на трансферном рынке. Все игроки важны для меня. Надежда не уйдет от нас, если мы потеряем нескольких игроков. Мы все равно будем идти к поставленным в сезоне целей», - цитирует Каштру «Трибуна».

Главный тренер отказался говорить на политические темы с журналистом издания, указав, что ему тяжело.

«Очень сложно мне говорить на политическую тему. Мир знает, что происходит в Украине. Это все, что могу сказать. Я, как брат, сын и отец, хочу мира. Хочу, чтобы все закончилось и все были довольны. С болью и грустью смотрю на наш стадион в Донецке. Но такова жизнь», - сказал он.

Также Каштру подчеркнул, что намерен полностью сосредоточиться на работе с «Шахтером».