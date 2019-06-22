Один военный получил травму из-за обстрелов за минувшие сутки

Один военнослужащий получил боевую травму в результате обстрелов на Донбассе в пятницу, 21 июня. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



За минувшие сутки боевики 25 раз открывали огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Под огнем оказались позиции ООС вблизи Опытного, Авдеевки, Водяного, Широкино, Новотроицкого, Песок, Новомихайловки, Новоселовки Второй, Красногоровки, Луганского, Новолуганского, Пивденного, Екатериновки и Новгородского.