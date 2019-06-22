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От Краматорска в Раду баллотируются два Максима Ефимова

22 июня 2019, 10:54

От Краматорска в Раду баллотируются два Максима Ефимова

14 человек зарегистрированы кандидатами в народные депутаты по одномандатному избирательному округу №48 в КраматорскеДонецкой области. Среди них — двое Максимов Ефимовых, свидетельствуют данные сайта Центральной избирательной комиссии.

Так, в Раду вновь баллотируется нынешний нардеп, член фракции «Блок Петра Порошенко» Максим Викторович Ефимов.

Указывается, что он родился 1 ноября 1974 года в городе Петропавловск Северо=Казахстанской области (Казахстан). Имеет высшее образование. Проживает в поселке Беленькое под Краматорском. Самовыдвиженец.

Его практически полный теска — Максим Александрович Ефимов — также самовыдвиженец. Родился 31 декабря 1976 года в Киеве, временно безработный. Имеет общее среднее образование.

Досрочные парламентские выборы состоятся 21 июля.

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