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Горняки на Донетчине отказались спускаться в шахту. Требуют выплатить зарплаты

22 июня 2019, 16:52

Горняки на Донетчине отказались спускаться в шахту. Требуют выплатить зарплаты

В субботу, 22 июня, первая смена горняков шахтоуправления «Южнодонбасская № 1» отказались спускаться в шахту, требуя погасить долги по зарплате. Об этом сообщает глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

По его информации, добыча угля на шахте приостановлена.

«Шахтеры требуют выплатить накопленную задолженность по заработной плате. Также они требуют вернуть на предприятие средства в размере 200 млн грн по ранее отгруженный уголь на "Госпоставуголь", которое подчинено Министерству энергетики и угольной промышленности», — сообщил Волынец.

Он отметил, что сейчас шахта работает в режиме поддержания жизнеобеспечения .

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