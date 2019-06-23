Кравчук поддержал легализацию медицинской марихуаны

Первый президент Украины Леонид Кравчук поддержал идею легализации медицинского каннабиса. Об этом он сказал в интервью ADASTRA VOX.
По его мнению, для начала необходимо создать профильную комиссию, которая изучит опыт стран, легализовавших марихуану в медицинских целях. Как подчеркнул первый президент, по данному вопросу также должна присутствовать дискуссия и учитываться опыт людей, поборовших с помощью марихуаны онкологические заболевания.
«А в принципе я поддерживаю подход. Я сторонник чего: никогда ни от чего, что имеет положительное влияние, не нужно отказываться», — сказал Кравчук.
20 мая в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 10313, предусматривающий легализацию марихуаны в медицинских целях. Однако Верховная Рада до сих пор его не рассмотрела.
Документ единогласно поддержали члены Комитета Рады по вопросам прав человека, нацменьшин и межнациональных отношений.
В поддержку легализации медицинского каннабиса также выступила министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун.