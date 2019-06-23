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ОПОРА: Однопартийцы Клюева заявили, что он 5 лет живет в Донецке

23 июня 2019, 18:20

ОПОРА: Однопартийцы Клюева заявили, что он 5 лет живет в Донецке

Центральная избирательная комиссия отказала Андрею Клюеву в регистрации кандидатом на досрочных парламентских выборах. Об этом сообщила прес-ссекретарь гражданской сети «ОПОРА» Алена Логвиненко.

ЦИК отказалась регистрировать Клюева, ссылаясь на то, что он не проживал на территории Украины последние 5 лет. Однако его однопартийцы из «Либерально-демократической партии» утверждают, что Клюев с начала вооруженного конфликта проживает в подконтрольном боевикам Донецке, откуда он родом.

«... представитель Либеральной партии Украины, от которой выдвигается Клюев заявил во время заседания, что последние 5 лет Клюев проживает в городе Донецк, а Донецк — это Украина. Поэтому, по его словам, нет основания отказывать Клюеву в регистрации кандидатом», — сообщила Логвинская.

Андрей Клюев — бывший депутат Верховной Рады от Партии регионов. При президентстве Виктора Януковича он был вице-премьером, секретарем Совета нацбезопасности и обороны и главой Администрации президента.

Как стало известно журналистам THE NEWSROOM, Клюев намерен баллотироваться в Раду по мажоритарному округу в г. Бахмут Донецкая область. По их информации, у Госпогранслужбы отсутствуют данные о выезде Клюева за границу за последние 5 лет, так как в пограничных базах отсутствуют данные о выезде чиновников времен Януковича, бежавших из страны во время Майдана.

Журналисты, однако, сообщали, что Клюев выдвигается от «Либерально-демократической партии Украины». В самой политсиле назвали эту информацию фейком и заявили, что Клюев ни имеет к ним никакого отношения. В сообщении же Логвиненко говорится о том, что беглый экс-чиновник намерен баллотироваться от «Либеральной партии».

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