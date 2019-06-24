В Донецке произошел пожар в исправительной колонии

Пожар произошел на территории исправительной колонии в поселке Молодежное Ленинского района Донецка.



Как сообщает «МЧС» при группировке «ДНР», инцидент произошел 23 июня в цехе по обработке деревянных изделий.



Отмечается, что погибших и пострадавших нет. Огнем уничтожено: утеплитель кровли на площади 17 квадратных метров, деревянная катушка для кабеля. Также был поврежден утеплитель кровли на площади 15 квадратных метров.



Причина пожара устанавливается.



Для тушения были задействованы три единицы техники и 16 спасателей.