В РФ привязали вопросы транзита через Украину к результатам судебных тяжб

Продолжение транзита газа через Украину зависит от исходов судебных разбирательств между «Газпромом» и «Нафтогазом», заявил первый замглавы правительства РФ Сергей Приходько.

Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается транзита российского газа через территорию Украины, то мы готовы его сохранить на экономически рентабельных условиях, но в случае справедливого урегулирования всех судебных споров между "Газпромом" и "Нафтогазом"», — сказал Приходько.

Он добавил, что запуск газопровода «Северный поток — 2» не предусматривает прекращения транзита через Украину.

НАК «Нафтогаз-Украина» и «Газпром» судятся в международном арбитраже с 2014 года из-за тарифов и условий транзита российского газа через Украину.



Контракт между «Нафтогазом» и «Газпромом» был заключен на 2009-2019 годы.

В декабре 2017 года Стокгольмский суд обязал «Нафтогаз» выплатить «Газпрому» около 2 млрд долларов за поставленный газ.



В феврале 2018-го суд частично удовлетворил требования «Нафтогаза» и обязал «Газпром» выплатить украинской стороне 2,56 млрд долларов.



После этого решения «Газпром» понижал объемы поставок газа через Украину в Европу, однако в апреле стало известно о росте объема поставок на 25% из-за ремонта трубопровода «Ямал-Европа».

Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, говоря о транзите газа через Украину, заявлял, что «ни одна другая система не способна предложить такую гибкость и запас мощности, еще и по такой выгодной цене».



Украина также выступает против строительства российского газопровода «Северный поток — 2», путь которого пролегает в обход украинской территории.