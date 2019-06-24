В Донецкой области показали курортный поселок, который пустует из-за конфликта

Курортный поселок Сопино в 10 километрах от Мариуполя Донецкой области уже пять лет не посещают туристы из-за близости к зоне боевых действий. Об этом говорится в сюжете телеканала «Украина».



Поселок попадал под обстрелы в 2014-2015 годах. С тех пор пансионаты и детский лагерь Сопино закрыли. До конфликта поселек принимал около 5 тысяч туристов в сезон.



Часть побережья Азовского моря в Сопино по-прежнему заминирована.



В поселке проживают около полтысячи человек, которые ранее жили за счет туристического бизнеса. Сейчас люди вынуждены зарабатывать, торгуя на рынках Мариуполя выращенными на огороде фрукты и овощи.