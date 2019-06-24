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В «Донбассэнерго» отрицают информацию о дефиците угля на складах

24 июня 2019, 13:30

В «Донбассэнерго» отрицают информацию о дефиците угля на складах

Коммерческий директор ПАО «Донбассэнерго» Олег Ларионов заявил об отсутствии дефицита угля на складах и риска веерных отключений электроэнергии. Таким образом он опроверг слова и.о. директора ГП «Укрэнерго» Всеволода Ковальчука, передают «Українські Новини».

«У нас нет дефицита угля. У нас порядка 186 тысяч тонн на складе. Поэтому у нас с углем все нормально, и поставки продолжаются», — сказал Ларионов.

По его словам, «Донбассэнерго» не видит никаких кризисных ситуаций в отрасли в связи с запуском нового рынка с 1 июля 2019 года.

«Компания готова к запуску нового рынка», — подчеркнул он.

Ранее и.о ГП «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук направил обращение к Минэнергоугля, Кабмину и СНБО в связи с якобы возникшем риском возникновения дефицита мощность на угольных электростанциях, вызванного нехваткой угля и остановкой блоков ТЭС для проведения ремонта.

В свою очередь, энергоэксперт Юрий Корольчук завил, что руководитель НЭК «Укрэнерго» дезинформирует органы власти относительно ситуации с запасами угля и пытается заблокировать своевременный запуск рынка электроэнергии с 1 июля. По мнению эксперта, в результате в выигрыше будет Игорь Коломойский, который выступает против введения рынка электроэнергии.

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