Путин продлил срок действия контрсанкций против ЕС

Президент России Владимир Путин продлил срок действия санкций в отношении продукции из стран ЕС до конца 2020 года. Об этом говорится в указе Путина «О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ» от 24 июня, опубликованном на портале правовой информации.



Указ вступил в силу со дня его подписания.



РФ ввела санкции в отношении стран ЕС в августе 2014 года как зеркальные меры в ответ на ограничения со стороны ЕС.

Санкции ЕС были введены против РФ в марте 2014 года из-за аннексии Крыма. Накануне лидеры стран ЕС продлили срок действий санкций до 31 января 2020 года.