«ДНР» хочет собрать информацию о неиспользуемой земле

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин поручил создать список неиспользуемых в сельском хозяйстве по назначению земельных участков. Как сообщает сепаратистский ресурс ДАН, такое поручение было дано «министерству агропромышленной политики».



Отмечается, что список должен включать информацию о собственниках. «Мы должны определить, как нам действовать. Земля не должна "гулять", ее нужно задействовать», — подчеркнул Пушилин.



По его словам, работа должна вестись без нарушения прав владельцев земельных участков. «Не от хорошей жизни они покинули свои земли, но стоит с ними связаться и объяснить, что ситуация изменилась», — добавил Пушилин.