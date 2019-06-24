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У Зеленского раздумывают над сокращением числа министерств

24 июня 2019, 16:55

У Зеленского раздумывают над сокращением числа министерств

Администрация президента рассматривает возможность сокращения ряда министерств и намерена в ближайшее время подготовить проект коалиционного соглашения. Об этом сообщил заместитель главы АП Алексей Гончарук, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы думаем о том, чтобы сократить количество министерств, смотрим на разные модели. Хочется подойти к формированию нового правительства максимально прагматично, чтобы не было лишних должностей», — сказал он в понедельник в Киеве в ходе конференции, посвященной реформе государственного управления.

Гончарук также добавил, что в ближайшее время АП подготовит проект коалиционного соглашения.

Говоря также об итогах реформы государственного управления, он указал на нерешенность вопроса целесообразности существования Национальной академии государственного управления.

«У нас открыт вопрос по Национальной академии госуправления. Я общался с несколькими людьми... четыре из них сказали: «Ликвидируй!», — сказал Гончарук.

Напомним, что президент Владимир Зеленский реорганизовал Администрацию президента и создал Офис президента. 

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