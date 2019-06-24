Нардеп назвал страны, которые поддерживают возвращение РФ в ПАСЕ

Десять государств выступает за снятие санкций с российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Об этом сообщил член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат от «Народного фронта» Леонид Емец.



В частности, нардеп рассказал, кто из стран поддерживает возвращение РФ в ПАСЕ и предоставление ее делегации права голоса.



«Четко видно как делегации поделились на тех кто за возвращение России и тех, кто против. За Россию: Франция, Германия, Италия, Исландия, Сан-Марино, Турция, Нидерланды, Швейцария, Норвегия, Монако. Против России: Украина, Великобритания, Польша, Грузия, Литва», — заявил Емец.



24 июня на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге пройдет голосование за резолюцию, которая откроет возможность для одностороннего возврата российской делегации.



Украина внесла 200 поправок в текст резолюции. Как считает Емец, если ПАСЕ примет хотя бы одну из поправок, которые меняют определенные пункты регламента, то вся резолюция будет нивелирован.

Российская делегация уже несколько лет не участвует в сессиях ПАСЕ после того, как была лишена части своих полномочий из-за Крыма и событий на Донбассе. Со своей стороны РФ прекратила выплачивать взносы в СЕ, что могло привести к ее исключению из организации. В качестве условия для возобновления выплат в бюджет СЕ и возвращения делегации в ПАСЕ российская сторона настаивает на восстановлении в полном объеме ее полномочий и устранении противоречий в полномочиях СЕ и ПАСЕ.



Если в первый день работы сессии ПАСЕ 24 июня организация примет резолюцию о предоставлении российской делегации полномочий по участию в ней, то Россия в тот же день направит заявку на участие и уже 25 июня будет в Страсбурге, заявлял председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.



По его словам, РФ также намерена включить в состав своей делегации представителей аннексированного Крыма.