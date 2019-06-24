СБУ обнаружила контрабанду продуктов на неподконтрольный Донбасс на 500 млн гривен

В Службе безопасности Украины заявили о разоблачении противоправной схемы поставок продуктов питания на неподконтрольную территорию Донбасса. Об этом пишет пресс-центр СБУ.



Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2017 два украинских коммерческих предприятия должны были экспортировать продукты питания в адрес иностранных компаний транзитом через территорию РФ.



«Коммерсанты совершили незаконные поставки продуктов питания на временно неподконтрольные территории Украины на общую сумму более пятисот миллионов гривен. После пересечения российско-украинской границы продукция по схеме "прерванного транзита" отправлялась организаторами противоправной схемы на территорию ОРДЛО», - говорится в сообщении.



По итогам проведенных в рамках уголовного производства мероприятий, только по одному из контрактов на поставку продуктов питания якобы в одной из африканских стран начислено и подтверждено экспертизой причиненный ущерб государственному бюджету в размере 7 млн 700 тысяч гривен.



Трем фигурантам производства объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.