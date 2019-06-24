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Главные события неподконтрольного Донбасса за день

24 июня 2019, 21:53

Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 24 июня.

Политика

ПАСЕ дважды отклонила запросы на проведение дебатов относительно причастности России к крушению пассажирского самолета «Боинг 777» рейса МН17. 

Права человека

Группировка «ЛНР» приговорила жителя неподконтрольной властям части Луганской области к 13 годам заключения по обвинению в «государственной измене». 

Экономика

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин поручил создать список неиспользуемых земель.

В «ДНР» признали, что на Макееввском металлургическом заводе работают только несколько цехов.

Общество

В «ДНР» обвинили в проблемах с получением российских паспортов самих жителей оккупированных территорий.

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