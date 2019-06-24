Геращенко: В ПАСЕ не поддержали поправки Украины для блокировки России

«За» поправки, которые подготовила украинская делегация, проголосовали лишь 52 европейцы, 110 – «против». Об этом на своей странице в Facebook сообщила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.



«Наша делегация подготовила более 200 поправок, чтобы заблокировать возвращение российской делегации. Алексей Гончаренко и Елена Сотник в зале поставили вопрос о ее [резолюции] возвращении в комитет для рассмотрения поправок. За это проголосовали лишь 52 честных европейцы, 110 против», - написала Геращенко.



Сегодня Парламентская ассамблея Совета Европы на сессии, которая стартует в Страсбурге, рассматривает изменения правил ПАСЕ, которые могут повлиять на вопрос возвращения России в организацию.