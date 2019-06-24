Евгений Мураев в видеообращении вызвал Юрия Бойко на дебаты

Лидер «Оппозиционного блока» Евгений Мураев вызвал руководителя «оппозиционной платформы - За жизнь» Юрия Бойко на дебаты. Соответствующее обращение Мураев обнародовал на своей странице в соцсети Facebook.



«Юрий Бойко, я обращаюсь к вам. Я знаю, чего вы боитесь до дрожи. Нет, это не "вышки Бойко" – в этом деле вы и прокурор Луценко цинично переложили вину на своих подчиненных. Вы боитесь правды. Правды о вашем сговоре в Вене, который сделал Порошенко президентом», - говорится в сообщении.



Политик заявил, что половина списка «Оппозиционной платформы – За жизнь» – это «подельники Петра Порошенко, а также одиозные личности, как Илья Кива».



«Я вызываю вас на публичные дебаты, чтобы люди узнали правду о вас и о том, почему мы никогда не объединимся с такими политиками, как вы и Порошенко. На любом канале, в любой день. У вас неделя. Выбирайте место и время», - подчеркнул лидер «Оппозиционного блока».



Реакции Юрия Бойко на этот вызов пока нет.



Ранее Мураев записал на стадионе видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом действовать.