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ОБСЕ рассказала о ранении людей под Донецком и Мариуполем

25 июня 2019, 08:47

ОБСЕ рассказала о ранении людей под Донецком и Мариуполем

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала новые случаи ранения мирных жителей в результате обстрелов в Донецкой области. Об этом говорится в свежем отчете миссии.

22 июня в больнице в Киевском районе подконтрольного украинским властям Донецка 61-летний мужчина с повязкой на животе рассказал СММ, что 21 июня он вместе со своей партнершей собирал овощи у себя на приусадебном участке на улице Набережной, 7, в поселке Веселое (9 км к северо-западу от Донецка), когда он услышал взрыв на расстоянии приблизительно 15–50 метрах и затем почувствовал, как что-то теплое ударило ему в живот. Приусадебный участок расположен приблизительно в 700 метрах к югу от ближайших позиций вооруженных формирований. Медработники в больнице рассказали, что мужчину доставили 21 июня с осколочным ранением брюшной полости.

21 июня в больнице в Мариуполе женщина в возрасте 50–59 лет с повязкой на левой ключице рассказала наблюдателям, что вечером 20 июня она стояла возле входной двери с северо-восточной стороны своего дома на улице Кальмиуcской, 25 (юго-западная часть Чермалыка), когда она услышала громкий шум и сразу же почувствовала боль, а также увидела, что с ее левой ключицы течет кровь. В той же больнице медработники сообщили, что женщину доставили к ним рано утром 21 июня с ранением в области ключицы.

22 июня на улице Кальмиуcской, 25, в сопровождении двух военнослужащих Вооруженных сил Украины члены патруля миссии видели 7 пробоин в четырех разбитых окнах на юго-восточной стороне одноэтажного дома, 5 пробоин на северо-восточной стороне хозяйственной постройки в 5 метрах к юго-западу от первого дома и 3 пробоины на расположенном с восточной стороны металлическом заборе в 5 метрах от постройки. По оценке миссии ОБСЕ, повреждения возникли недавно в результате попадания осколков от снарядов зенитной установки, выпущенных из восточного направления. Житель дома рассказал миссии, что стрельба произошла вечером 20 июня, когда он вместе со своей женой находился дома, и что в результате обстрела его жена получила ранения.

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