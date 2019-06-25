Четверо украинских военных пострадали на Донбассе за минувшие сутки

За минувшие сутки двое украинских военнослужащих получили ранения, еще двое — боевое травмирования в результате обстрелов на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Всего пророссийских боевиков обвинили в 44 случаях нарушения режима прекращения огня.



На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям. Подчеркивается, что из них 15 раз — с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 152 миллиметра, минометов калибра 120 и 82 миллиметров. В штабе отметили, что противник открывал огонь по украинским военным из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как сообщается, на каждый обстрел противник получил «адекватный ответ» из вооружения, которое не противоречит Минским договоренностям.