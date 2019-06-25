ОБСЕ: Боевики ограничили въезд в поселки под Мариуполем

Незаконные вооруженные формирования запретили пропускать в подконтрольные им села Саханка и Пикузы (ранее Коминтерново) кого-либо, кроме местных жителей и пожарной бригады. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.



«Двое вооруженных членов вооруженных формирований вновь отказали патрулю Миссии в проезде к югу в направлении н. п. Саханка (неподконтрольный правительству, 24 км к северо-востоку от Мариуполя) и к западу в направлении н. п. Пикузы (быв. Коминтерново; неподконтрольный правительству, 23 км к северо-востоку от Мариуполя), сославшись на «приказ от своих командиров никого не пропускать, кроме местных жителей и пожарной бригады», - говорится в отчете.