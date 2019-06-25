В СБУ заявили о задержании боевика, участвовавшего в переправке российского вооружения

Сотрудники контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Донецкой области боевика группировки «ДНР». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



По данным СБУ, злоумышленник присоединился к незаконным вооруженным формирования в 2016 году и до мая 2019-го состоял в одном из артиллерийских подразделений.



«Злоумышленник, в частности, сообщил о многочисленных случаях артиллерийских обстрелов боевиками жилых кварталов Донецка с использованием запрещенного минского договоренностями вооружение для освещения в российских СМИ как будто провокаций со стороны ВС Украины. Также он рассказал о переправке на территорию временно оккупированного Донецка российского оружия и оборудования, в частности мобильной переносной станции спутниковой связи «Аурига» (новейшая разработка ВПК РФ, принята на вооружение РФ в 2014 году)», - говорится в сообщении.



Кроме этого задержанный сообщил об активизации работы ФСБ в среде боевиков для недопущения их перехода на украинскую сторону.



Сейчас задержанному объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 258−3 Уголовного кодекса Украины (от 8 до 15 лет).